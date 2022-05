Rione Lotto Zero, aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato Dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Decio Mure hanno notato uno scooter con due persone a bordo e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato in via del Fauno il mezzo parcheggiato in strada ed il passeggero, durante le fasi dell’identificazione, ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti e danneggiando l’autovettura di servizio fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato; inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta inveendo verbalmente contro gli operatori.

Si tratta di un 31enne napoletano con precedenti, arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione e oltraggio a pubblico ufficiale. Infine, il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.