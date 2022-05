Sant’Antimo: sorpreso con una pistola: arrestato In manette un 41enne napoletano attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno controllato un uomo in via Giuseppe di Vittorio a Sant’Antimo trovandolo in possesso di un involucro contenente 0,50 grammi di cocaina ed una pistola Tanfoglio cal. 9x21 con 7 cartucce rubata nell'aprile del 2015. Un 41enne napoletano attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione ed è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.