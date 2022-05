Seminudo e insanguinato tenta di entrare in un negozio: bloccato da due donne Il coraggio di due agenti della polizia municipale

Terrore a Napoli. Un uomo senza fissa dimora, seminudo e insanguinato, ha provato ad entrare in un negozio di abbigliamento di via Toledo. Sul posto, oltre alla vigilanza privata, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, tra le quali due donne in divisa davvero coraggiose. Nonostante il corpo insanguinato e l'atteggiamento aggressivo dell'uomo, le due agenti sono riuscite com grande coraggio a bloccarlo e poi tranquillizzarlo. L'uomo è stato affidato alla cura dei sanitari che nel frattempo sono giunti sul posto.