Nuovo accoltellamento a Napoli, 16enne finisce in ospedale: si indaga La polizia sta facendo piena luce su questo ennesimo grave episodio di violenza

Si indaga a Napoli su un ennesimo e grave episodio di violenza. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla mano e alla gamba in circostanze ancora poco chiare. Il minore giunto in ospedale a Villa Betania, accompagnato dal genitore, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni. Sull'accaduto sta indagando la polizia. Sembrerebbe che tutto sia scaturito da una lite per futili motivi tra coetanei le cui motivazioni e luogo non sono ancora chiare agli inquirenti. Decisive potrebbero essere nelle prossime ore una serie di testimonianze da parte di amici del ragazzino.