Da Napoli a Matera per truffare anziani: arrestati due uomini Rapido intervento da parte della squadra mobile

Due uomini di 52 e 31 anni, entrambi residenti a Napoli, sono stati arrestati dalla Polizia a Matera per il reato ipotizzato di truffa ai danni di persone anziane. A bloccarli, mentre erano in auto, sono stati gli agenti della squadra mobile intervenuti dopo una segnalazione per una tentata truffa in atto. I due uomini avevano preso di mira un'anziana donna a cui hanno chiesto una somma di denaro, non quantificata.

Altri agenti, nel frattempo, sono arrivati a casa della donna che continuava a ricevere telefonate dall'uomo che fingeva di essere suo nipote e tentava di indurla a consegnare soldi ad un presunto corriere in cambio di un pacco. Le telefonate sono state registrate dagli operatori che hanno raccolto la denuncia-querela dalla persona offesa. I due uomini sono stati rintracciati e arrestati, quindi condotti in carcere.

L'arresto è stato poi convalidato dal gip presso il Tribunale di Matera. Le indagini proseguono per individuare i complici. Nei confronti dei due arrestati è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura: non potranno più tornare nella città dei Sassi.