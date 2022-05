Ancora un incidente mortale con la moto in Campania La tragedia lungo l'A16 Napoli-Canosa

E' di un morto il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo l'A16 Napoli-Canosa. La tragedia all'altezza di Pomigliano d'Arco e il bivio dell'A1 Milano-Napoli. A perdere la vita un motociclista. Il centauto per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale insieme al personale della direzione sesto tronco di Cassino di autostrade per l'Italia. Si è transitato su una corsia con oltre due km di coda sul tratto interessato dal grave incidente.