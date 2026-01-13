Sgombero urgente di alcune abitazioni ad Arzano: operazione in corso L’allarme è stato lanciato da un occupante

Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità.

L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di aprire gli infissi del proprio appartamento. La segnalazione ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune, che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Le verifiche hanno evidenziato un quadro fessurativo esteso e cedimenti in fondazione. In via precauzionale, sono risultate interessate strutture per un totale di 35 appartamenti e diversi locali commerciali.

Sul posto operano la polizia municipale e la polizia disStato, impegnate nell’individuazione delle famiglie da sgomberare. Il comune sta assistendo tutti i nuclei familiari coinvolti e si sta occupando della sistemazione delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente.