Sgombero urgente di alcune abitazioni ad Arzano: operazione in corso

L’allarme è stato lanciato da un occupante

Il comune sta assistendo tutti i nuclei familiari coinvolti e si sta occupando della sistemazione delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente...

Arzano.  

 

Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità.

L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di aprire gli infissi del proprio appartamento. La segnalazione ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune, che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Le verifiche hanno evidenziato un quadro fessurativo esteso e cedimenti in fondazione. In via precauzionale, sono risultate interessate strutture per un totale di 35 appartamenti e diversi locali commerciali.

Sul posto operano la polizia municipale e la polizia disStato, impegnate nell’individuazione delle famiglie da sgomberare. Il comune sta assistendo tutti i nuclei familiari coinvolti e si sta occupando della sistemazione delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente.

