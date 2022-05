Terrore per due donne: picchiate e rapinate pistola in testa da tre balordi Notte da incubo per due studentesse assalite da tre delinquenti in moto

Afferrate per il collo, pistola puntata alla testa e costrette a consegnare a tre malviventi piombati in moto, tutti i loro effetti personali.

E' quanto capitato a due studentesse straniere a Napoli. Erano in compagnia di altri amici scappati via impauriti, quando è avvenuta la brutale aggressione. Entrambe ventenni hanno vissuto momenti terribili, in piena notte. Il grave episodio si è verificato in via Benedetto Croce. E' qui che sono arrivati improvvisamente i balordi, con il volto coperto. Hanno strappato con forza ad entrambe la borse sotto la minaccia dell'arma. Sono state picchiate e lasciate a terra.

Le due donne prive di telefonini non sono riuscite a dare subito l'allarme. I fatti si sarebbero verificati in una zona tra l'altro presidiata dalla forze dell'ordine. Sotto choc sono arrivate in questura per denunciare l'accaduto e da qui come se non bastasse al danno, la beffa, rimaste sole e a piedi senza l'aiuto di nessuno. Una notte di angoscia e paura che difficilemente potranno dimenticare entrambe.