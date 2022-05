Ad Anacapri è emergenza linee telefoniche: la denuncia di Sergio Gargiulo Il Presidente di Federalberghi dell'isola azzurra annuncia una class action contro il disservizio

Una nuova emergenza scatta sull'isola azzurra, l'interruzione del servizio telefonico nel week-end a causa di lavori sulle centraline programmati, ma i cui tempi di realizzazione si sono allungati.

A suonare il campanello d'allarme su questa criticità ad Anacapri è Sergio Gargiulo Presidente di Federalberghi che minaccia ricorso all'autorità di garanzia e una class action nei confronti del gestore telefonico: "E' una fatto inaccettabile quando la stagione turistica ha preso il volo. Erano stati programmati lavori di sostituzione della centralina stradale da dove i tecnici gestiscono le linee telefoniche in piazza Vittoria e nel tratto di via Orlandi che va fino all’Hotel San Michele – spiega Gargiulo - Si tratta di lavori che erano stati programmati dalle ore 8 del mattino fino alle 20 dello stesso giorno e che invece si sono protratti nei due giorni successivi prima di essere sospesi per il week end e nell’attesa, a quanto si sa, di altri materiali. In questo modo, si sono lasciate senza linee telefoniche numerose attività della zona, alberghi compresi che in questo week end sono tutti pieni come capita sempre in questo periodo dell’anno”.

Pochi fortunati hanno visto risolto il problema grazie a un intervento tampone del gestore telefonico, ma per il resto la situazione resta critica.

“Ancora non si riesce a capire che questa è un’isola e che questi interventi tecnici vanno programmati ed eseguiti nei periodi più idonei e meno impattanti per la comunità, soprattutto quando questa è allargata come quella che si forma ad Anacapri e a Capri nei mesi estivi - sottolinea il Presidente di Federalberghi - Comunque bisogna sempre tenere in considerazione gli eventuali intoppi e avere già la soluzione già pronta. Adesso ci muoveremo per verificare la consistenza degli inevitabili danni causati agli alberghi ed alle altre attività per chiedere i dovuti ristori e chi ne sarà riconosciuto responsabile”.