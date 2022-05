Rapina un'autoscuola mentre è agli arresti domiciliari: arrestato Ordinanza notificata ad un 50enne già in carcere

A Napoli i carabinieri della stazione di Pianura hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura, nei confronti di un 50enne già in carcere per altra causa, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. L’indagine, condotta dai militari dell’arma e diretta dalla procura di Napoli, ha permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell’arrestato in merito ad una rapina commessa il 28 gennaio scorso (giorno in cui il 50enne era agli arresti domiciliari) presso un’autoscuola del quartiere dove il titolare, previa minaccia ed allusione ad un’arma celata in tasca, fu costretto a consegnare la somma contante di 75 euro.