Violenta rissa sugli scogli: due arresti e un ferito Nei guai due algerini, bloccati dai carabinieri

Rissa in via Caracciolo all’altezza del Consolato. Poco prima dell'arrivo dei carabinieri due algerini avevano rubato un telefono cellulare e un borsello lasciati sugli scogli da alcuni bagnanti. I militari, grazie alla descrizione degli amici dei rapinati, che avevano assistito al furto e avuto un contatto con i malviventi, sono riusciti a bloccarli impedendone il tentativo dei fuga.

I due algerini sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri, Dovranno rispondere di rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Una delle due persone aggredite dagli arrestati è attualmente in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi,