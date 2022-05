Controlli, alto impatto a Frattaminore. A piazza Capuana preso spacciatore In azione gli agenti del commissariato di Frattamaggiore e Vicaria Mercato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 43 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 19 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

E sempre ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza San Francesco a Capuana hanno notato due persone una delle quali, in cambio di denaro, cedeva all’altra.

I poliziotti hanno raggiunto e, con non poca difficoltà, bloccato lo spacciatore che è stato trovato in possesso di 18 involucri contenenti 4,80 grammi di cocaina e 10 euro.

M.B., 35enne pakistano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.