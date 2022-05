Portici, minorenni con coltelli e tirapugni. I cittadini: "Più controlli" Movimento Cinque Stelle: "Serve un turno extra della polizia municipale"

Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti alla stazione Portici-Bellavista della Circumvesuviana per una segnalazione riguardante giovani armati di coltelli. I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato i ragazzi e due di questi, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di 2 coltelli lunghi circa 20 cm e un tirapugni in metallo. Sono stati entrambi denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. "I cittadini chiedono maggiori controlli perché in città si avverte un senso di abbandono - spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle - sono anni che nelle sedi preposte chiediamo all'amministrazione comunale di prevedere un turno extra, che copra le ore notturne, per la polizia municipale: sarebbe un deterrente efficace contro la microcriminalità. Due minorenni che girano armati di coltelli e tirapugni è un segnale che non può essere ignorato".