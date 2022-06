38enne ai domiciliari ucciso nella sua abitazione Lo hanno trovato i carabinieri, avvisati da vicini che avevano sentito colpi d'arma da fuoco

Un 38enne, identificato come Raffaele Balsamo, che era agli arresti domiciliari per rapina è stato trovato morto dai carabinieri nella sua abitazione ad Afragola, in via Caracciolo. I carabinieri alle ore 23.30 su segnalazione al 112 per colpi d'arma da fuoco sono intervenuti nell'abitazione posta al piano terra di Balsamo, nato a Napoli l'11 febbraio 1984. Sul posto c'era già il personale del 118 e la porta di ingresso era aperta. All'ingresso, sull'uscio della porta e riverso a terra il corpo dell'uomo che era deceduto. Sul cadavere due fori d'entrata, uno al torace e uno al braccio destro. La salma è stata sequestrata e trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l'autopsia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'abitazione è stata sequestrata. Rilievi a cura dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Afragola e della compagnia di Casoria che in questi minuti stanno ascoltando persone 'vicine' alla vittima e stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona.