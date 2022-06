Alimenti in cattivo stato di conservazione in un ristorante del Napoletano L'operazione dei carabinieri a Castello di Cisterna

Cinquanta chili di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione sono stati trovati dai carabinieri forestale di Marigliano e dal personale dell'Asl Na 3 Sud , in un ristorante-pizzeria a Castello di Cisterna (NAPOLI). Sequestrati inoltre alcuni cibi scaduti. Il titolare dell'attivita' e' stato denunciato all'Autorita' Giudiziaria per cattivo stato di detenzione degli alimenti. Durante il controllo e' stato trovato anche cibo per un peso complessivo di 20 chili privo di tracciabilita'. Per il ristoratore sanzioni per un importo pari a 1500 euro. Disposta la sospensione temporanea dell'attivita' per effettuare una pulizia straordinaria.