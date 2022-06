Cadavere in un sacco, giallo nel Napoletano: chi ha visto parli Il macabro ritrovamento a Scisciano, si tratterebbe di un uomo caucasico

Il cadavere di un uomo in parziale stato di decomposizione è stato ritrovato in un fondo agricolo a Scisciano, in provincia di Napoli, in un sacco di plastica.

Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo ed a comprendere la matrice dell’evento. Il pm di turno della Procura di Nola è intervenuto sul posto. Dai primi accertamenti esterni effettuati dal medico legale sul cadavere non ci sono segni lesioni o segni di violenza ma bisogna attendere l'esame autoptico per accertare le cause esatte del decesso. Resta da chiarire ancora perché il corpo senza vita dell'uomo - che potrebbe essere uno straniero, si tratterebbe di un soggetto caucasico - sia stato poi riposto in un sacco.