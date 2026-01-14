Aggredisce fisicamente la compagna e abusa sessualmente di lei: arrestato La polizia arresta un 41enne di origini rumene,

La polizia ha arrestato un 41enne di origini rumene per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Gli agenti del commissariato di Giugliano- Villaricca, sono intervenuti in un'abitazione a Giugliano in Campania per la segnalazione di una donna in difficoltà.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato la donna ed un uomo che, accortosi della loro presenza, ha tentato di nascondersi in una stanza dell’appartamento. Quest’ultimo stato identificato e condotto negli uffici di polizia.

Gli agenti hanno accertato che come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva aggredito fisicamente la compagna e abusato sessualmente di lei. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.