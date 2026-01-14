Tentata rapina e aggressione, un arresto della Polizia locale a Piazza Garibaldi Un complice è in fuga: avrebbero provato a sottrarre telefoni cellulari alle vittime

Violenta aggressione e rapina a Piazza Garibaldi, provvidenziale intervento della Polizia locale in via Poerio. Gli agenti hanno intercettato due individui che tentavano la fuga in direzioni opposte.

Dopo un breve inseguimento, uno dei sospettati è stato bloccato nei pressi di un istituto di credito della piazza, grazie anche al supporto coordinato di una pattuglia della Polizia di Stato presente in zona.

Le vittime e le indagini

Sul luogo dell'accaduto sono state identificate due persone, aggredite brutalmente nel tentativo di sottrarre loro i telefoni cellulari. Le vittime hanno riconosciuto senza esitazioni il sospettato, fermato come uno degli autori della violenza. Entrambe hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni e hanno sporto denuncia.

L’uomo, risultato privo di documenti e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato condotto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per l’identificazione e poi trasferito in carcere a Poggioreale, in attesa di convalida: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni personali.