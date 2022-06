Uomo morto, funicolare chiusa: choc nella stazione di piazzetta Augusteo Oggi a Napoli il caso del decesso di un anziano

Un uomo di 78 anni del quartiere Soccavo è deceduto questa mattina intorno alle 12,30 nella stazione di piazzetta Augusteo della Funicolare Centrale. Sospesa la circolazione su tutta la tratta. L'uomo è morto nonostante i tempestivi soccorsi sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. In stazione sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia di Stato e due pattuglie della polizia locale. È stato accertato che si tratta di un decesso per cause naturali.Ancora chiusa la stazione, non si conoscono i tempi per la ripresa della circolazione. Disagi per l'utenza, numerosi i turisti e i cittadini costretti a raggiungere la metro di Toledo o le altre funicolari a Chiaia e Montesanto.