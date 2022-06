Sicurezza alimentare, blitz dell'Asl Napoli 1: sequestrati 170 chili di alimenti Verificato il rispetto delle normative vigenti in diverse attivita' di ristorazione a Fuorigrotta

Blitz nel week end del personale della Asl Napoli 1 Centro in varie attivita' di ristorazione di via Diocleziano (a Fuorigrotta), Pianura e Scampia: i controlli, anche con la collaborazioen della Polizia di Stato, hanno portato a sanzioni per 14.000 euro e al sequestro di 170 chili di alimenti.

A partire da venerdi' sera, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro e' entrato in azione per garantire la sicurezza alimentare e la salute degli avventori. In particolare, venerdi' il personale dell'ASL ha verificato il rispetto delle normative vigenti in diverse attivita' di ristorazione di via Diocleziano, nel quartiere di Fuorigrotta.

I controlli di prevenzione sono stati possibili grazie al lavoro di 24 unita'. Sono stati ispezionati 14 esercizi (di cui 5 bar, 5 esercizi di ristorazione, 2 pizzerie e 2 pasticcerie) e i controlli hanno portato alla sospensione di un deposito e di un'attivita' di ristorazione, 64 prescrizioni, 2 diffide e 5 verbali per un totale di 8.000 euro. Il lavoro del Dipartimento di Prevenzione e' poi proseguito nella giornata di sabato, sempre in via Diocleziano, con un'intensa attivita' di vigilanza dei supermercati e minimarket. Sono stati ispezionati 4 supermercati, un minimarket e un caseificio. Fatte sanzioni per un totale di 4.000 euro, con 35 prescrizioni, 2 diffide e la sospensione di un deposito. Sempre sabato, l'attivita' a tutela della garanzia in materia di sicurezza alimentare si e' spostata a Scampia, dove sono stati sequestrati 70 kg di mitili. Domenica, infine, l'attivita' di controllo si e' svolta dalle 8,30 alle 12,00. Grazie ad un attento controllo di un'ampia aera di Pianura e' stato possibile individuare 2 ambulanti abusivi e un privato per un totale di 100 kg mitili sequestrati e 2 verbali amministrativi per 2.000 euro. "Un lavoro straordinario - commenta il direttore generale Ciro Verdoliva - che proseguira' nei prossimi week end e che, ancora una volta, ci ha consentito di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e di far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale".