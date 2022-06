Droga dalla Spagna a Napoli: smantellata un'organizzazione criminale,30 indagati La banda smerciava hashish ed operava nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli

Maxi operazione di Polizia e Carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip di NAPOLI su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 30 indagati (23 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziati dei reati di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'esito di due distinti filoni investigativi seguiti, rispettivamente, dal Commissariato di Polizia di San Giovanni e dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise (Caserta).

L'organizzazione smerciava hashish ed operava nel quartiere San Giovanni a Teduccio di NAPOLI, precisamente nella zona compresa tra Corso San Giovanni a Teduccio e via delle Repubbliche Marinare. Scoperti collegamenti per la fornitura di stupefacenti con la Spagna e, secondo quanto ricostruito dalle indagini, quella di San Giovanni costituisce una delle principali piazze di spaccio di hashish del Napoletano e punto di riferimento per l'acquisto all'ingrosso di ingenti quantitativi di stupefacente, a cui si rivolgono moltissimi acquirenti provenienti anche da zone diverse della Campania, nonché dalla Puglia e dalla Sicilia.