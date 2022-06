Multato dai vigili, ne investe due e scappa: arrestato 52enne napoletano L'assessore De Iesu: "In poco tempo due aggressioni, atti intollerabili e gravissimi. Ora basta"

Gli agenti della municipale, impegnati nei controlli in Viale della Resistenza al quartiere Scampia, lo avevano multato per sosta vietata.

Ma un 52enne napoletano (con precedenti penali per minacce e lesioni a pubblici ufficiali e per reati in materia di stupefacenti) prima ha inveito contro i vigili, poi li ha minacciati fino ad investirne per poi darsi alla fuga.

Momenti di tensione a Napoli: il sospettato è stato poi intercettato nei pressi di Via Roma, dove è stato arrestato con le accuse di minaccia e violenza contro pubblico ufficiale e omissione di soccorso.

Nel successivo rito direttissimo, è stato condannato ad 8 mesi con obbligo di firma. Il capitano dei vigili che è stato investito ha riportato la frattura della tibia ed una prognosi di 30 giorni, mentre l'altro agente se l'è cavata con 5 giorni.

Duro il commento dell'assessore alla legalità e alla polizia locale, Antonio De Iesu; "In queste sere sono avvenute ben due aggressioni ai danni di agenti della municipale: a Scampia, dove un pregiudicato ha investito un capitano della polizia municipale e a Piazza Garibaldi, domenica sera, quando due agenti nel corso dei servizi di controllo hanno multato un autocarro con targa straniera non registrata e il proprietario, un cittadino rumeno, li ha aggrediti. Si tratta di atti intollerabili e gravissimi che però sono paradigmatiche dell’impegno della polizia municipale in una città difficile dove la mancanza di regole di una parte della cittadinanza rende difficile il lavoro dei nostri agenti - le parole dell'esponente della giunta -. Rivolgo il mio pensiero affettuoso e la vicinanza concreta dell’amministrazione, in primo luogo a chi ha riportato gravi lesioni e a chi è stato aggredito in Piazza Garibaldi ma, contemporaneamente, esprimo il mio personale ringraziamento agli uomini ed alle donne di tutta la polizia municipale che, pur operando nelle difficoltà dovute alla grave carenza di organico, svolgono il loro servizio con grande determinazione su tutti i fronti, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e vivibilità a tutti i cittadini".