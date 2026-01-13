Torre del Greco: "ncludi lavoro" per trenta ragazzi autistici" Ecco il progetto

Mario Pepe

“Includi lavoro” ed è un progetto che mira a dare un’opportunità a trenta ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Sarà portato avanti dall’associazione temporanea di scopo costituita da Scuola progetto futuro e volontariato (capofila) e dai partner Idea sociale, Antinoo Arcigay Napoli, cooperativa sociale Emmanuel. Primo obiettivo è quello di selezionate trenta ragazzi con disturbi dello spettro autistico di età superiore a 16 anni, di cui dieci maggiorenni, residenti tra Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase e Boscoreale. Le varie iniziative si svolgeranno di concerto con gli ambiti territoriali N30 e N31.

Le attività previste nel periodo di svolgimento, che va dal 20 gennaio fino a tutto il 31 dicembre, sono: valutazione individuale e formalizzazione dei progetti (verranno individuate le abilità, preferenze e bisogni dei singoli partecipanti); percorsi di formazione sui prerequisiti lavorativi; percorsi formativi per l’acquisizione di competenze chiave e bilancio delle competenze; laboratori ed esperienze lavorative simulate; attività di orientamento e preparazione alle opportunità di lavoro; coaching e tutoring on the job. Gli aspetti progettuali, come si legge nel bando pubblicato sul sito del Comune, saranno realizzati principalmente presso “Officina Cimaglia” (via Cimaglia 11/G, Torre del Greco): i potenziali destinatari possono presentare domanda di partecipazione utilizzando il modello reperibile sul sito www.arcigaynapoli.org entro e non oltre le ore 19 del 19 gennaio 2026 a mano nella sede di Officina Cimaglia il martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20; previo appuntamento (contattando i numeri 329.4690799-347.5121449); utilizzando l’indirizzo pec scuolaprogettofuturo@pec.it. Va sempre indicato come oggetto “Domanda progetto Includi-lavoro”.