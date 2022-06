Ancora un colpo al clan Mallardo di Giugliano: preso boss da poco scarcerato Arrestato Michele Di Nardo, considerato esponente di rilievo del clan e di recente scarcerato

Ancora arresti nel clan Mallardo operativo nell'area di Giugliano: dopo l'operazione di ieri oggi altri 9 arresti disposti dalla Dda. Stavolta l'indagine si riferisce a episodi estorsivi sulla fascia costiera della cittadina napoletana.

Secondo quanto ricostruito gli affiliati avrebbero costretto a pagare il pizzo non solo imprenditori edili, ma anche concessionari di auto, ristoratori. Inoltre avrebbero imposto ai commercianti della zona loro ditte per il conferimento degli oli esausti e per l'attivita' di riscossione e recupero dei crediti.

Sono 15 gli episodi contestati e tra gli arrestati figura anche Michele Di Nardo, considerato esponente di rilievo del clan e di recente scarcerato. Durante le attivita' di investigazione e' emersa la volonta' di alcuni degli indagati di porre in essere azioni intimidatorie nei confronti dei carabinieri impegnati nelle indagini.