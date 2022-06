Movida violenta a Napoli, multe e denunce nella zona dei "baretti" L'operazione di controllo della polizia municipale: bloccati i mercatini abusivi a piazza Garibaldi

Controlli della polizia municipale nei luoghi della movida di NAPOLI. Le verifiche hanno interessato 49 esercizi commerciali. Nella zona dei "baretti", 5 locali sono stati sanzionati perché aperti al pubblico oltre l'orario previsto da una ordinanza sindacale. Altre nove sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la gestione illecita dei rifiuti.

In piazza Garibaldi diciotto agenti hanno presidiato l'area fino alle 24 impedendo i mercatini abusivi. Sono state 58 le infrazioni al Codice della Strada contestate dalla Polizia Municipale, con il sequestro di 4 auto senza copertura assicurativa o per mancanza di patente di guida; rimossi 19 veicoli in sosta irregolare. In Via S. Pasquale a Chiaia sanzionato un parcheggiatore abusivo.

Nella zona universitaria adiacente al Corso Umberto Agenti motorizzati del reparto G.I.T. e della Polizia Investigativa Centrale sono stati impegnati nel contrasto alla sosta selvaggia. In via Rodinò e via Denza 14 veicoli sono stati multati perché in sosta irregolare; 6 sono stati rimossi. Denunciato un altro parcheggiatore abusivo.