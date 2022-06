Bimba morta annegata in mare: inutili i soccorsi. Vittoria aveva 4 anni Il dramma a Torre Annunziata. La piccina era in spiaggia con la madre. Era scomparsa intorno alle 15

Ore di apprensione a Torre Annunziata per le condizioni di una bambina ritrovata priva di conoscenza in mare nel lido mappatella, nei pressi del lido Risorgimento. E’ stata trovata agonizzante la piccola Vittoria la bimba di 4 anni di cui si erano perse le tracce intorno alle 13 di oggi sulla spiaggia di Torre Annunziata. Poi è morta in ospedale.

La piccola Vittoria, quattro anni, era in spiaggia insieme alla mamma che intorno alle 13 ne ha denunciato la scomparsa. La bambina è stata poi ritrovata in acqua e trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione prima del personale del 118 e poi dei medici dell'ospedale San Leonardo. Disperazione da parte dei familiari all'esterno del pronto soccorso, per l'ennesima tragedia in mare.