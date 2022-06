Napoli, i vigili sequestrano 3 tonnellate di buste di plastica illegali Gli agenti hanno intercettato un corriere diretto al mercato Caramico di Poggioreale

Maxi sequestro di buste di plastica illegali da parte degli agenti del reparto Tutela ambientale della polizia municipale di Napoli. I caschi bianchi hanno intercettato un corriere che, dopo aver caricato un ingente numero di colli presso un grossista nella zona orientale della città, stava per consegnare la merce al mercato Caramanico di Poggioreale.

Gli agenti hanno bloccato il furgone in via Gianturco, verificando che al suo interno erano trasportate 205 scatole di shopper di plastica che, nonostante le indicazioni di conformità alla normativa europea, in realtà erano contraffatte.

La merce (oltre tre tonnellate) è stata sequestrata, mentre ai responsabili è stata contestata la violazione del Testo unico dell'ambiente con una multa che può arrivare fino a 25mila euro.

"Le attività svolte dagli agenti del reparto si inseriscono in un piano di controlli diffusi a livello nazionale, coordinati con il Comune di Napoli in base a un protocollo operativo siglato con la Commissione parlamentare sugli ecoreati che sul tema degli shopper mira a prevenire e reprimere la loro produzione e diffusione, puntando specialmente nel circuito mercatale e della grande distribuzione - hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo -. In supporto alle attività di polizia amministrativa e giudiziaria condotta dal reparto di Tutela ambientale della polizia locale di Napoli, vi sono i tecnici del consorzio Assobioplastiche e BiorePak, che nel settore svolgono funzioni d’informazione ma anche di monitoraggio sui fenomeni illeciti e di supporto per le polizie giudiziarie impiegare sul tema".