Omicidio a Soccavo, 66enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: è caccia ai killer La vittima e' Michele Della Corte, gia' noto alle forze dell'ordine

Un uomo di 66 anni e' stato ucciso a Napoli questa mattina intorno alle 7. L'omicidio in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo. Indagini dei carabinieri. La vittima e' Michele Della Corte, gia' noto alle forze dell'ordine, 66 anni compiuti dato che e' nato a maggio del 1956 . Della Corte e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco in via Paolo Grimaldi all'altezza del civico 80.