Uccide la madre a coltellate: tragedia nel cuore di Napoli. Fermato 17enne L'aggressione dopo una lite: la vittima aveva 61 anni. Il presunto killer è il figlio adottivo

Una furia cieca, scattata al culmine di una lite furiosa. Che è finita in tragedia: orrore in serata a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è stato fermato dalla polizia. Per gli investigatori avrebbe ucciso la madre a coltellate.

La tragedia si è consumata in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel cuore di Napoli. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini, preoccupati dalle urla che provenivano dall'abitazione.

Per la donna, colpita da una serie di fendenti, non c'è stato scampo: inutili, purtroppo, i soccorsi. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile della questura partenopea.