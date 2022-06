Furgone tra la folla, investe pedoni a raffica: 3 feriti. È caccia all'uomo Forze dell'ordine in azione tra Volla e Cercola. 3 feriti in ospedale. Choc nel napoletano

Investe più persone a bordo di un furgone bianco, choc e caccia all'uomo nel napoletano. È successo nella tarda mattinata. Indagano le forze dell'ordine. Almeno tre le persone ferite in una drammatica sequenza avvenuta tra Ponticelli, Cercola e Volla. Si tratterebbe di investimenti a catena, in sequenza. Secondo quanto riferito da numerosi testimoni e soccorritori a travolgere in sequenza i pedoni una persona alla guida di un furgone bianco. Tre dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all'Ospedale del Mare. Nelle prossime ore si attende di conoscere il quadro clinico dei feriti più gravi che, comunque, non sono in pericolo di vita.

Il conducente dello stesso furgone - secondo quanto riferiscono i Carabinieri - ha investito in provincia di Napoli prima una persona a Volla e successivamente altre due nel vicino comune di Cercola.. Il veicolo non e' stato ancora fermato e viene ricercato. Al momento, non risultano altri investiti.