Movida e controlli: 22enne beccato con coltellino artigianale Le verifiche

Controlli anche nei quartieri Posillipo e Bagnoli. I carabinieri della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato 73 persone e passato al setaccio 52 veicoli. Curioso il coltellino trovato nelle tasche di un 22enne napoletano durante un controllo alla circolazione.

Due bastoncini di legno, quelli per gelati, legati da nastro isolante e all’estremità una lama affilata. Un’arma artigianale ma comunque letale.

4 i parcheggiatori abusivi denunciati, 1 sanzionato amministrativamente. Sciamavano attorno ai locali notturni di Bagnoli, chiedendo somme anche importanti ai clienti in cerca di parcheggio. Per alcuni, lungo Via Coroglio, il prezzo per un posto auto poteva arrivare anche a 10 euro.

Non sono mancate le sanzioni anche alle attività commerciali. Per un club di Via Coroglio multe salate che sfiorano i 15mila euro. All’interno 1 lavoratore in nero.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni