Tentano di sfondare la vetrata di un locale a colpi di sassi per derubarlo Borrelli e Nasti: "Nessuno dorme più sonni tranquilli. La sicurezza continua a latitare"

Su tutto il territorio napoletano sono in continuo aumento i furti e le rapine. Nessuno si salva, né privati cittadini, né imprenditori, né tanto meno i negozianti. La criminalità non fa discriminazioni territoriali, i furti avvengono in periferia come nel cuore della città e non risparmiano neanche i quartieri della Napoli bene.

L’ultima denuncia, infatti, proviene dal Vomero dove un individuo dal volto travisato ha tentato di penetrare nel locale “Champagneria Popolare” di via Filippo Cifariello cercando di sfondare la vetrata a colpi di sassi. Il tentato furto è avvenuto la notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno. A darne notizia sono gli stessi titolari del locale che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“Il quartiere Vomero in queste settimane sta subendo numerosi furti e rapine. Speriamo che con la divulgazione del filmato si possano aiutare le Autorità a fermare questi individui.”.

“La gente ed i commercianti sono esasperati e disperati. Nessuno dorme più sonni tranquilli. Il Ministro dell’Interno aveva promesso maggiore videosorveglianza e più presenza sul territorio di agenti ma di tutto questo non c’è traccia anzi la sicurezza continua a latitare. Cosa si sta aspettando, che la situazione precipiti del tutto? Vogliamo azioni concrete. Ora!”- ha dichiarato Borrelli con il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti.