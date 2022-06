Rissa tra giovani a Portici, aggrediti due minorenni da coetanei Sul grave episodio indagano i carabinieri della locale stazione in provincia di Napoli

I Carabinieri della stazione di Portici (Napoli) sono intervenuti ieri sera verso le 22 al porto del Granatello, dove era stata segnalata una rissa tra giovani.

Sul posto i militari hanno trovato due ragazzi, rispettivamente di 15 e 16 anni, che secondo una prima ricostruzione dei fatti erano stati aggrediti poco prima da alcuni loro coetanei, che si sono poi allontanati.

Non sono ancora chiari i motivi per i quali è scoppiata la rissa. Sul posto è intervenuto anche personale del 118. I due ragazzi, che hanno rifiutato il ricovero, sono stati affidati ai rispettivi genitori che sono arrivati poco dopo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.