Bimba di tre anni azzannata da rottweiler va in arresto cardiaco, è grave E' successo nell'abitazione di un parente a Torre del Greco, i sanitari sono riusciti a rianimarla

Una bambina di quasi tre anni (li compira' a novembre prossimo) e' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli, dove e' stata trasferita ieri sera dal Maresca di Torre del Greco (Napoli) dove era stata portata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un rottweiler nella zona di via Montedoro, forse nell'abitazione di un parente.

A quanto trapela dai sanitari del pronto soccorso e dalla Polizia che indagano sul fatto, la piccola ha riportato ferite lacero contuse ad addome e torace e sarebbe giunta al Maresca in arresto cardiaco.

Rianimata e stabilizzata, la piccola e' stata trasferita in codice rosso a Napoli: la prognosi e' riservata. Indagini degli agenti del commissariato di Torre del Greco.