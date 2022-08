Asl Napoli 3 Sud, si insedia la nuova direzione strategica dell'azienda Passaggio di consegne tra l'ing. Gennaro Sosto e la nuova dirigenza sanitaria dell'azienda

Stamattina si sono insediati i nuovi vertici dell'Asl Napoli 3 Sud a seguito dellenomine effettuate dalla Regione Campania alla guida delle Asl. A Torre del Greco c'è stato il passaggio di consegne tra il direttore generale uscente, l'ing.Gennaro Sosto, e il nuovo direttore generale, il dott. Giuseppe Russo, 57enne napoletano.

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in otorinolaringoiatria e igiene e medicina preventiva ad indirizzo tecnico ospedaliero, Russo vanta un lungo curriculum professionale in ruoli dirigenziali nella sanità pubblica campana. Provenie dall'Ospedale Cardarelli di Napoli dove ha ricoperto la carica di direttore sanitario.

Il nuovo direttore sanitario è la dottressa Elvira Bianco, di origini calabresi (Cosenza) medico igienista proveniente dall'Asl di Avellino dove ha ricoperto la carica di direttore sanitario. Dipendente Asl Napoli 3 Sud dove dal 2020 è stata direttore del servizio di epidemiologia e prevenzione.

Direttore Amministrativo è stato nominato il dott. Michelangelo Chiacchio, 51enne di Grumo Nevano (Na), laureato in economia e commercio e proveniente dall'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno dove ha ricoperto la carica di direttore del servizio economico finanziario.