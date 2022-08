Bacoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa La donna 77 anni è stata ferita gravemente

Ha usato la pistola che aveva in casa per sparare alla moglie. Due colpi. Lui, 80 anni, voleva liberarsi della consorte di 77 anni. la donna è rimasta ferita gravemente. Il fatto è accadito a Bacoli in provncia di Napoli. L'anziana ferita è stata trasportata all'ospedale di Pozzuoli mentre l'uomo si è barricato in casa. L'abitazione è stata circondata dai carabinieri che stanno negoziando la sua resa. I motivi del ferimento ancora non sono chiari.