Arbitro insultato e minacciato su un campo di calcio minore: due denunce Gol convalidato in sospetto fuorigioco: carabinieri costretti a intervenire

Spalti gremiti allo stadio Santo Stefano di Qualiano, nel Napoletano, per la seconda giornata del campionato regionale di calcio di seconda categoria. In campo, Sport Village e Borbonia felix. E il gol del vantaggio per la squadra di casa arriva nella prima mezz'ora di gioco. Un 1-0 con un sospetto fuorigioco, ma l'arbitro convalida la rete. Il pubblico ospite fischia e protesta, e anche il dirigente e il portiere della squadra in trasferta se laprendono con l'arbitro. Volano insulti, minacce ei fischi si fanno piu' forti. I carabinieri sono costretti a definire i piu' riottosi e il dirigente e il portiere. Entrambi saranno denunciati. La partita riprende, e finisce 3 a 2 per i padroni di casa.