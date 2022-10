Colpi di pistola e una bomba, criminalità all'attacco nel Napoletano Napoli: crivellata di proiettili l'auto di un incensurato. A Camposano ordigno contro una macelleria

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti ieri sera in Via Teano, a Napoli, per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, segnalati da più telefonate al 112. Sul posto i militari hanno rilevato che una utilitaria parcheggiata in strada era stata danneggiata perché colpita da almeno tre colpi. L'auto è nella disponibilità di un uomo incensurato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare chi ha esploso i colpi.

A Camposano, invece, i carabinieri della stazione di Cimitile e quelli della sezione operativa di Nola sono intervenuti la notte scorsa per l'esplosione di un ordigno artigianale. La bomba era posizionata nei pressi di una macelleria. L'esplosione ha danneggiato la porta di ingresso e i vetri di un'abitazione nelle vicinanza. Indagini in corso per chiarire movente e dinamica.