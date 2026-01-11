Juve Stabia, 2-2 con il Pescara. Abate: "Pareggio giusto" Sotto al 45', vespe abili a ribaltare, poi il gol dell'ex Sgarbi

"C'è rammarico perché sembrava chiusa, ma il pareggio è giusto": così si è espresso Ignazio Abate al termine di Juve Stabia - Pescara 2-2. "Il Pescara è una squadra viva. Abbiamo fatto trenta minuti sotto ritmo e non avevamo la giusta energia. - ha spiegato il tecnico delle vespe - Non era facile la gestione della palla e potevamo fare molto meglio. Siamo venuti fuori nella ripresa con trenta minuti di orgoglio e qualità. Sono felice per l'impatto dei nuovi arrivati. Mi tengo la reazione della squadra che non voleva perdere. Siamo reduci da diverse difficoltà: Cacciamani, Correia e Giorgini non erano allenati bene. Ci teniamo stretto questo punto".

Il tabellino

Serie B

Diciannovesima Giornata

Juve Stabia - Pescara 2-2

Marcatori: 35′ pt Olzer (P), 23' st Correia (JS), 43' st Candellone (JS), 48' st Sgarbi (P)

J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni (18' st Dos Santos), Correia, Leone (48' st Baldi), Mosti (1' st Pierobon), Cacciamani (26' st Zeroli); Maistro (26' st Mannini); Candellone. All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Varnier, Ciammaglichella, Piscopo

Pescara (3-5-2). Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza (45' st Sgarbi), Caligara (48' st Cangiano), Valzania (45' st Brandes), Dagasso (48' st Meazzi), Letizia; Olzer, Di Nardo. All. Gorgone. A disp. Saio, Tonin, Okwonkwo, Vinciguerra, Giannini, Berardi, D’Emilio

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Mosti (JS), Brosco (P), Ruggero (JS), Capellini (P), Corazza (P), Valzania (P)

Recupero: 2' pt, 8' st