Ubriaco picchia madre e zia senza motivo: arrestato Entrambe le donne sono in ospedale in prognosi riservata

Un 48enne di Marigliano ( NAPOLI ) è stato arrestato la scorsa notte per aver aggredito con calci e pugni la madre e la zia, rispettivamente di 76 e 67 anni. L'uomo era probabilmente ubriaco. Non si sono i motivi dell'aggressione. Le due donne sono portate state soccorse da un'ambulanza: una è stata all'ospedale di Nola, l'altra all'Ospedale del Mare a NAPOLI. Sono entrambe in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna che hanno arrestato l'uomo per lesione aggravate e lo hanno portato nel carcere napoletano di Poggioreale.