Malore alla guida, lo schianto e la morte: tragedia a Napoli Nulla da fare per un uomo colpito da un infarto fulminante

Ha avvertito un malore alla guida della sua auto e dopo aver perso il controllo, si è schiantato contro alcune vetture in sosta quando era ormai già privo di vita. Nulla da fare per un uomo a Fuorigrotta, stroncato da un infarto fulminante. La tragedia è avvenuta in via Terracina a poca distanza dall'ospedale San Paolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma ogni soccorso si è rivelato praticamente inutile. Dinamica dell'incidente al vaglio della polizia municipale.