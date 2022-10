Napoli, choc a Piazza Garibaldi: anziano rapinato ha un malore e muore L'uomo stava andando a denunciare il fatto quando si è sentito male in auto

Una rapina finita male, anzi malissimo. Lo choc subito da una rapina è stato fatale per un anziano di Napoli. L'uomo era nei pressi di Piazza Garibaldi insieme alla moglie quando è stato rapinato, precisamente in piazza Principe Umberto.

Dopo il fatto l'anziano si è allontanato da lì auto per andare a denunciare tutto ma si è accasciato dopo aver accostato la sua macchina ed è morto.

Prima di accasciarsi stroncato da un malore, ha subito il furto del suo borsello. L'uomo - alla luce di una più articolata ricostruzione dei fatti - si trovava in auto nei paraggi del Centro Direzionale, in via Taddeo da Sessa, quando ha forato una gomma. In evidente difficoltà, l'anziano ha accettato la collaborazione di due persone che lo hanno aiutato a cambiare la gomma. Dopo la sostituzione degli penumatici gli stessi lo hanno derubato del borsello. E' stato allora che l'uomo, che nel frattempo si era rimesso alla guida dell'auto per andare incontro alla moglie, si è sentito male accasciandosi all'interno della sua macchina. Inutili i soccorsi: l'uomo era già spirato

