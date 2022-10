Derubato in auto, si sente male e muore. "Delinquenti che appestano Napoli" La tragedia di Antonio: derubato a Napoli e vittima di un malore. L'affondo di Borrelli

Si sarebbe sentito male dopo aver subito un furto, nella sua auto. Si è accasciato al suolo ed è morto davanti a sua moglie. Così è morto Antonio Spinetti 82 anni, che ieri aveva parcheggiato, dopo essersi accorto di una fortatura di uno pneumatico, in piazza Principe Umberto. Si era fermato per riparare lo pneumatico.

Lo pneumatico rotto in piazza

Delle persone si erano fermate per prestare soccorso alla coppia di anziani coniugi. Mentre si lavorava per riparare la gomma, un borsello con portafogli, cellulare e altri oggetti è sparito. Erano circa le 13.30 nella zona della stazione centrale.

Il furto e la dinamica

Secondo quanto accertato dai poliziotti, l’82enne si sarebbe accorto del furto solo dopo. Dopo aver camminato in auto per qualche centinaio di metri si è accorto del furto. Quando l’uomo si è reso conto di non avere più borsello, soldi e cellualri ha accusato un malore e ha accostato la propria auto per poi accasciarsi. Inutile l’intervento di un’ambulanza. La tragedia si è consumata in via Taddeo da Sessa.

Borrelli: vergogna, delinquenti che appestano la città

«Aumentano le vittime dei delinquenti nel disinteresse generale e - è intervenuto sul caso il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli - provo sempre più rabbia verso i delinquenti che appestano il nostro territorio ogni giorno. Una situazione che sta diventando inaccettabile».