Piano di Sorrento, stazione Eav: biglietteria automatica sempre fuori servizio Installata da diversi anni per erogare i ticket quando chiude l'ufficio non ha quasi mai funzionato

Per consentire agli utenti di acquistare i ticket di viaggio quando la biglietteria è chiusa, l'Eav da qualche anno ne ha installata una automatica nella stazione di Piano di Sorrento che dovrebbe funzionare soprattutto nelle ore pomeridiano-serali quando manca il personale di sportello.

L'apparecchio fu installato a seguito di un restyling della stazione realizzato dall'Eav e fortemente voluto dall'ex sindaco Vincenzo Iaccarino cui fece seguito anche il potenziamento del servizio di videosorveglianza rendendo agibili i servizi igienici che versavano in pessime condizioni ed erano praticamente inagibili e indisponibili al pubblico.

Lo stesso presidente di Eav Sergio De Gregorio in diverse occasioni ha visitato la stazione, anche accompagnato dai suoi tecnici, ma la biglietteria automatica non ha quasi mai funzionato e per i viaggiatori è impossibile acquistare i titoli di viaggio con evidente disagio per gli utenti del servizio ferroviario.

La soluzione escogitata dall'azienda o posta in essere dal personale sembra essere quella di lasciare aperti i tornelli automatici nelle ore pomeridiano-serali, cioè quando non c'è il personale in servizio. Ciò significa che i viaggiatori non potendo acquistare il ticket viaggiano gratis.

Una situazione paradossale anche in considerazione del fatto che la tratta Sorrento-Pompei-Napoli è quella economicamente più redditizia per la società rispetto ad altre dove viaggiare a scrocco è una consuetudine. Sono soprattutto i turisti stranieri che cercano in tutti i modi di munirsi del biglietto che restano più stupiti dalla circostanza e spesso rinunciano alla corsa per timore di incorrere in sanzioni.

Una circostanza che non è sfuggita ai soliti osservatori pronti ad approfittare della situazione e così c'è stato chi ha pensato di orchestrare un servizio di ticket abusivo avvalendosi di titoli di viaggio scaduti e abbandonati a fine corsa nei cestini. Questi biglietti vengono venduti agli ignari viaggiatori che, all'oscuro della truffa, pagano e ringraziano. Un po' come avviene col fenomeno dei tassisti abusivi che circuiscono i viaggiatori al loro arrivo alla stazione centrale.

Un altro problema riguarda l'utilizzo dei servizi igienici che in questa situazione non sono accessibili ai viaggiatori che spesso si rivolgono a un ristorante ubicato nella piazzetta antistante la stazione per soddisfare bisogni fisiologici impellenti creando non pochi disagi all'esercizio.

Insomma, senza soffermarsi sulle croniche criticità del servizio ferroviario, anche queste problematiche necessitano di essere evidenziate, ma soprattutto risolte dall'azienda anche in considerazione della valenza turistica delle stazioni Eav nella Penisola Sorrentina e i riflessi che ne conseguono anche sull'immagine delle città.