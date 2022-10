Sequestrata fabbrica abusiva: stoccati rifiuti speciali Contrasto ai reati ambientali nella check-list dei carabinieri della stazione di Cicciano

I militari, insieme a quelli della stazione forestale di Roccarainola, hanno denunciato il titolare di un opificio tessile. L’uomo, incensurato di 70 anni, gestiva l’attività senza alcuna autorizzazione. In un deposito, inoltre, erano stoccati illecitamente rifiuti speciali. Il 70enne dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata e sarà sanzionato amministrativamente per circa 800 euro. L’area è stata sequestrata.