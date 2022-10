Scippa una donna e fugge: polizia municipale di Napoli arresta 38enne straniero La vittima ha provato ad inseguirlo: il colpo era stato messo a segno in Via Duomo

Un giovane extracomunitario di 38 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia municipale di Napoli. L'uomo è ritenuto l'autore di uno scippo ad una donna in via Duomo.

Due motociclisti dell'Unità operativa San Lorenzo hanno notato la donna che inseguiva lo straniero, chiedendo aiuto.

Dopo un breve inseguimento i vigili sono riusciti a bloccare il sospettato, che aveva ancora con sé il portafogli appena sottratto alla vittima.

Il 38enne ha provato ad opporre resistenza e, in evidente stato di alterazione, si sarebbe reso protagonista anche di gesti autolesionistici. Un agente è stato ferito: anche l'indagato è stato trasferito al pronto soccorso e, successivamente, in una cella del carcere di Poggioreale.