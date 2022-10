Spari nella notte a Ponticelli: nuova stesa di camorra, nessun ferito Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati due bossoli calibro 9x21

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte nel quartiere Ponticelli, zona est di Napoli.

Intorno all'una i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Scarpetta, angolo via Provinciale Botteghelle di Portici, per una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Poco prima sarebbero stati esplosi in aria alcuni colpi da parte di ignoti che sono poi fuggiti. Sul manto stradale sono stati trovati e sequestrati due bossoli calibro 9x21.

Non risultano feriti o danni a cose. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.