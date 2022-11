Nuovi particolari sull'omicidio di Miano: "'O cecato" attirato in una trappola Pasquale Angellotti stava percorrendo una strada a senso unico per arrivare a un appuntamento

Nuovi particolari sull'omicidio di Miano.

Pasquale Angellotti – ritenuto il killer dei Lo Russo - sarebbe stato attirato in una trappola, per questo motivo venerdì pomeriggio era in auto in via della Liguria. Una strada a senso unico nella parte antica di Miano, che stava percorrendo per arrivare a un appuntamento.

Ecco perché gli investigatori stanno analizzando a fondo il suo cellulare alla ricerca di eventuali tracce: una chiamata o un whatsapp.

In ogni caso per i poliziotti che conducono le indagini, Squadra mobile e commissariato Scampia, “Linuccio ’o cecato” come era soprannominato - sarebbe stato ammazzato per il riesplodere dei contrasti tra i clan rivali della zona di Miano che non sono scomparsi nonostante l’arresto dei giovani ras ormai da più di due anni