Tragico incidente con lo scooter a Pozzuoli: muore 15enne, ferita la fidanzata Forse un sorpasso azzardato alla base dello scontro favorito dalla strada viscida per la pioggia

Un sorpasso azzardato, il manto stradale viscido. Lo scooter che perde il controllo. Uno schianto tremendo, ieri sera in via Raimondo Annecchino a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

A perdere la vita in uno scontro tra veicoli un ragazzo di 15 anni; ferita in maniera grave la fidanzata, di un anno piu' piccola e che viaggiava con lui.

Entrambi gli adolescenti avevano il casco, ma l'impatto e' stato violento e il ragazzo, residente nel rione Toiano, e' morto sul colpo. La ragazza, invece, e' stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pozzuoli. Polizia e i vigili urbani di Pozzuoli stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Lo schianto e' stato frontale.