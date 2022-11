Traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio: arresti a Napoli Maxi retata di polizia e guardia di finanza

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della polizia di stato e della guardia di finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di un‘ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura della repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio.